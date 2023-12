AMG Capital II Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bei Amg Capital Ii liegt der 7-Tage-RSI bei 56,4 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 43,83 ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für Amg Capital Ii wird als neutral bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen waren und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Aktie beschäftigte.

In der technischen Analyse signalisiert der aktuelle Kurs von 48,75 USD eine +2,83 prozentige Entfernung vom GD200, was als "Neutral"-Signal bewertet wird. Der GD50 beträgt 45,77 USD und zeigt einen Abstand von +6,51 Prozent, was ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Amg Capital Ii-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

