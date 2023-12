AMG Capital II Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Amg Capital Ii-Aktie zeigt einen Wert von 54 für die letzten 7 Tage. Dies weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI ergibt mit einem Wert von 49,43 eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Amg Capital Ii.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Amg Capital Ii-Aktie ein Durchschnitt von 47,52 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 47,5 USD, was einer Abweichung von -0,04 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (45,53 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine neutrale Bewertung auf. Insgesamt erhält die Aktie also auch für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung hinsichtlich der Amg Capital Ii-Aktie lassen auf eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung schließen. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Amg Capital Ii von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt zeigt die Bewertung des RSI, der technischen Analyse, des Sentiments und des Anlegerverhaltens für die Amg Capital Ii-Aktie eine neutrale Einschätzung.