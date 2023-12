AMG Capital II Aktie: Geht es jetzt los?

Die Anlegerstimmung gegenüber Amg Capital Ii bleibt neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Weder besonders positive noch negative Ausschläge waren in den letzten Tagen zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden als überwiegend neutral eingestuft. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Amg Capital Ii daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Amg Capital Ii über einen längeren Zeitraum haben ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung geführt. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität im Netz, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Amg Capital Ii auf 47,65 USD, während die Aktie selbst bei 44 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -7,66 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 45,64 USD, was einen Abstand von -3,59 Prozent und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt sich damit für Amg Capital Ii in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Amg Capital Ii-Aktie liegt bei 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (48,7) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Amg Capital Ii.