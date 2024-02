AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP Aktie: Das war ja klar …

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Amg Critical Materials. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und es konnten keine negativen Diskussionen verzeichnet werden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen führten die Anleger verstärkt positive Gespräche über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Amg Critical Materials festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Stufe führte.

Die technische Analyse zeigt, dass die Amg Critical Materials derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 30,89 EUR, während der Aktienkurs (19,945 EUR) um -35,43 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 20,79 EUR, was einer Abweichung von -4,06 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der RSI der Amg Critical Materials bei 27,33 liegt, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation betrachtet wird, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".