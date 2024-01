AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "Metallurgical":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Amg Critical Materials wird bei 43,77 eingestuft, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 38,44 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Amg Critical Materials-Aktie eine Abweichung von -30,53 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer geringen Abweichung von +2,84 Prozent.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, aber es gab auch Tage, an denen negative Themen überwogen. In jüngster Zeit war die Diskussion jedoch vorwiegend von negativen Themen geprägt, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich in diesem Zeitraum kaum, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Amg Critical Materials-Aktie.