AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Amg Critical Materials betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 29,04 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Amg Critical Materials in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Diskussionen nicht übermäßig positiv oder negativ war.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Amg Critical Materials-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 33,99 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 22,56 EUR liegt, was einer Abweichung von -33,63 Prozent entspricht und eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 23,08 EUR, was einer Abweichung von -2,25 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Amg Critical Materials wider. Die überwiegend neutralen Themen führen zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Zusammenfassend ist die Aktie von Amg Critical Materials basierend auf der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.