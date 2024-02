AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Amg Critical Materials jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Amg Critical Materials besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich überwiegend positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Somit erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength Index (RSI) für Amg Critical Materials beträgt 35,86, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 44 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Amg Critical Materials verläuft aktuell bei 30,37 EUR, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 20,45 EUR, was einem Abstand von -32,66 Prozent entspricht. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 20,55 EUR angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung der Aktie als "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.