AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der 7-Tage-RSI der Amg Critical Materials-Aktie liegt bei 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (35,87) bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Amg Critical Materials verläuft bei 29,19 EUR, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Abstand von -25,49 Prozent zum Aktienkurs von 21,75 EUR bestärkt diese Bewertung. Im Gegensatz dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) mit einem Niveau von 20,22 EUR ein "Gut"-Signal. Die Gesamtbewertung auf Basis beider Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Stimmung rund um die Aktie wird durch Analysen aus Bankhäusern und das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Amg Critical Materials zeigt dabei eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Amg Critical Materials in den letzten Tagen. Sowohl die Diskussionsthemen als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung führt.