AMED FUNDS GIBT DEN ABSCHLUSS SEINES ERWERBS VON CANADA FLUORSPAR BEKANNT

Toronto (ots/PRNewswire) -TORONTO, 13. Juni 2023 /PRNewswire/-- AMED Funds („AMED") und Clariti Strategic Advisors TM („Clariti") freuen sich, den Abschluss des Kaufs von Canada Fluorspar Inc durch die Portfoliogesellschaft AMED Fund IV bekannt zu geben. Canada Fluorspan Inc. ist die der Muttergesellschaft der Canada Fluorspar Mine in St. Lawrence, NL („Canada Fluorspar"). Der Abschluss der Transaktion ist das Ergebnis monatelanger Prüfung, Analyse und Verhandlungen sowie von Gesprächen mit verschiedenen Interessengruppen, darunter die vorrangigen Kreditgeber von Canada Fluorspar, die DIP-Kreditgeber, Grant Thornton (als gerichtlich bestellter Monitor) und der Provinz Neufundland und Labrador (die „Provinz").Rudolph de Bruin, ein internationaler Veteran in der Bergbaubranche mit jahrzehntelanger erfolgreicher Bergbau- und Explorationserfahrung,der Sponsoring-Partner vonAMEDund Direktor der Käufergesellschaft, sagte: „Wir freuen uns sehr, den Kauf von CanadaFluorsparerfolgreich abgeschlossen zu haben. Die Canada Fluorspar-Mine in St. Lawrence ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Provinz und hatte vor ihrer Stilllegung vor Ort für viele Arbeitsplätze und beträchtliche Einnahmen gesorgt. Die Mine produziert Fluorspar, ein wichtiges Material für die Herstellung von Lithiumbatterien, Solarmodulen und Stahl. Dabei handelt es sich um Produkte, von denen die Gesellschaft in hohem Maße abhängig ist und diese Abhängigkeit wird noch weiter zunehmen. AMED freut sich auf die Wiedereröffnung der Mine und die Aufnahme des Betriebs mit dem Ziel einer nachhaltigen, langfristigen Rentabilität und eines kurz- und langfristigen Nutzens für die Region und die lokale Bevölkerung".Willem Jacobs, Senior Managing Director und Head of Energy and Mining Investment Banking bei Clariti, fügte hinzu: „Canada Fluorspar wird jetzt zu einem essenziellen Teil des Fluorspargeschäfts von AMED und seines globalen Produktangebots für industrielle Mineralien werden. Das Unternehmen wird vom technischen Know-how und dem Vertriebsnetz von AMED profitieren, was wiederum für die Provinz und die lokale Bevölkerung von großem Nutzen sein wird.Rahul Suri, Gründer und Managing Partner vonClariti, sagte: „Wir freuen uns, dass wirAMED Fundshinsichtlich seiner Strategie und dieser äußerst strategischen Übernahme beraten durften. Dies war eine komplexe Transaktion, da die Parteien alle Interessen der Beteiligten wahren und ausgleichen mussten, um ein insgesamt positives Ergebnis zu erzielen. Die Parteien haben sorgfältig daran gearbeitet, ein optimales Ergebnis für die Stakeholder zu erzielen, einschließlich der vorrangigen Kreditgeber, der DIP-Kreditgeber, des Unternehmens (durch den vom Gericht ernannten Monitor) und, was sehr wichtig ist, auch für die örtliche Gemeinde und die Provinz. Aus den Unterlagen, die der Monitor beim Gericht eingereicht hat, geht hervor, dass das Angebot vonAMEDdas beste Angebot war, das wir erhalten haben.Wir möchten allen Parteien und ihren Vertretern für ihre sorgfältige und sehr konstruktive Arbeit danken, die dazu beigetragen hat, diese Transaktion über die Ziellinie zu bringen".AMED Funds ist eine Gruppe von Private-Equity-Fonds mit Schwerpunkt auf Bergbau- und Explorationsprojekten. AMED Funds hat in den vergangenen zehn Jahren erfolgreich verschiedene Bergbauprojekte identifiziert, gekauft und betrieben. DieAMED Fundsverfügt über ein verwaltetes Vermögen von mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar, zu dem eine beträchtliche Investition in Flussspatunternehmen in Südafrika und verschiedene andere Flussspatprojekte gehören.Clariti Strategic AdvisorsTM ist einInvestmentbanking- und strategisches Beratungsunternehmen, das seinen Kunden unübertroffene Einblicke, Kreativität, Integrität und Wert bietet. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Rahul Suri, Gründer und Managing Partner von Clariti, dessen Kontaktdaten Sie unter www.claritiadvisors.com finden.Medienkontakt:Rahul Suri, Gründer und Managing Partner, Clariti Strategic Advisors Inc., E-Mail:rahul.suri@claritiadvisors.com, Telefon: 416-585-2629View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/amed-funds-gibt-den-abschluss-seines-erwerbs-von-canada-fluorspar-bekannt-301848898.htmlOriginal-Content von: Clariti Strategic Advisors Inc.; AMED Funds, übermittelt durch news aktuell