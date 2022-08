AMD vs. Intel: Der kleine Konkurrent holt auf!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Was sich anhand der letzten Quartalszahlen bereits abzeichnete, wurde mittlerweile auch durch die Marktforscher von Mercury Research bestätigt. AMD legt bei den Marktanteilen gegenüber Intel kontinuierlich zu und konnte mittlerweile einen neuen Rekord erreichen. Im gesamten CPU-Markt bringt AMD es mittlerweile auf einen Marktanteil von 28,1 Prozent, was es so vorher noch nie zu sehen gab. Natürlich bleibt der Konzern… Hier weiterlesen