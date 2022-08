AMD's 5nm Desktop Ryzen 7000 Launch würde helfen, Marktanteile zu gewinnen, sagen Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Rosenblatt Analyst Hans Mosesmann bestätigte Advanced Micro Devices, Inc (NASDAQ:AMD) kündigte auf einer Veranstaltung in Austin, TX, offiziell die 5nm-basierte Ryzen 7000 Serie an, mit 4 SKUs von $299 bis $699 (6, 8, 12 und 16 Kerne). Er merkte an, dass die Preise im High-End-Bereich etwas niedriger sind als erwartet. Die Produktverfügbarkeit der Ryzen 7000-Serie für alle SKUs in einer globalen Markteinführung wird… Hier weiterlesen