AMD: Alles läuft nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Finanztrends Video zu AMD



mehr >

An den jüngsten Quartalszahlen von AMD gibt es aus Anlegersicht nichts auszusetzen. Zwar gab es bei den Gewinnen einen Rückgang zu verzeichnen, was sich aber mit Kosten für Übernahmen erklären lässt. Gerade im Vergleich zur Konkurrenz steht AMD derzeit aber blenden da. Das Portal "heise.de" schrieb gar, dass Intel "in den Allerwertesten" getreten wurde. Ob das in dieser überspitzten Form… Hier weiterlesen