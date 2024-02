AMD-Aktie stürzt an der NASDAQ: Geschäftsprognose enttäuscht die Märkte

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

AMDs Quartalsprognose enttäuscht: Chip-Riese verfehlt Markterwartungen, sorgt für Stirnrunzeln bei Investoren und Analysten.

Der kalifornische Chip-Hersteller AMD hat mit seiner Prognose für das laufende Quartal die Erwartungen der Märkte verfehlt. Der Konkurrent von Intel gab eine Umsatzprognose von etwa 5,4 Milliarden Dollar ab, während Analysten durchschnittlich mit 5,77 Milliarden Dollar gerechnet hatten.

Als Reaktion auf diese Enttäuschung verzeichnete die AMD-Aktie, die in letzter Zeit stark gestiegen war, einen Verlust von 2,54 Prozent im NASDAQ-Handel am Mittwoch und lag bei 167,69 US-Dollar.

Im vergangenen Quartal verzeichnete AMD einen bemerkenswerten Umsatzanstieg von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und erreichte einen Gesamtumsatz von 6,17 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn stieg von 21 Millionen Dollar auf beeindruckende 667 Millionen Dollar.

In den letzten Jahren konnte AMD Intel Marktanteile in der Prozessorbranche für PCs und vor allem in Rechenzentren abnehmen. Derzeit versucht das Unternehmen auch im Bereich von Chips für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz Fuß zu fassen.

Hier konkurriert AMD jedoch weiterhin mit der Technologie von NVIDIA, die den Markt dominiert.

Mit Blick auf die Zukunft ist AMD bestrebt, seine Position im Markt durch innovative Entwicklungen zu stärken. Eine kürzlich angekündigte Partnerschaft mit dem taiwanesischen Unternehmen MediaTek soll dazu beitragen, im wachsenden Markt für 5G-fähige Laptops Fuß zu fassen.

Darüber hinaus plant AMD Angebote zu variablen Kosten bereitzustellen, um den Bedürfnissen der Kunden besser entsprechen zu können.

Trotz des jüngsten Rückschlags bleibt AMD ein wichtiger Akteur in der Halbleiterbranche und hat eine starke Grundlage geschaffen, um den Herausforderungen des Marktes zu begegnen.

Die neuesten Entwicklungen zeigen jedoch, dass das Unternehmen weiterhin hart daran arbeitet, sein Wachstumspotenzial zu maximieren und die Konkurrenz in Schach zu halten. Mit spannenden Fortschritten in den Bereichen Künstliche Intelligenz und 5G wird es interessant sein zu beobachten, wie AMD sich in Zukunft auf dem Markt behaupten wird.

