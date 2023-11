AMD-Aktie: Das ist jetzt zu erwarten

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Seit der Bekanntgabe der Quartalszahlen startet die Aktie des Chip-Herstellers AMD (WKN: 863186) durch. Am Mittwoch hat sie um fast +10% auf 108,04 US$ zugelegt. Ausgehend vom Hoch im Juni bei 129 US$ befindet sich das Papier aber noch in einem Abwärtstrend, verbunden mit hohen Schwankungen. Wie sind jetzt die weiteren Kursaussichten?