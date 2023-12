AMC Networks Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

In den letzten vier Wochen wurden bei Amc Networks wesentliche Veränderungen in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Amc Networks-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Amc Networks-Aktie abgegeben. Davon waren keine Bewertungen "Gut", eine "Neutral" und eine "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel von 17 USD zeigt ein Abwärtspotential von -13,09 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Unterm Strich erhält Amc Networks somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 16,29, was darauf hinweist, dass Amc Networks überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ähnliche Ergebnisse, da auch hier die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Amc Networks derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 13,97 USD, womit der Kurs der Aktie um +40,01 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) von 14,16 USD zeigt eine Abweichung von +38,14 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut" in diesem Abschnitt.