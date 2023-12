AMC Networks Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Amc Networks war in den letzten Tagen grundsätzlich negativ. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Von insgesamt neun Tagen waren vier positiv, fünf waren negativ und an vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was die schlechte Stimmung der Anleger bestätigt.

Die Analysten bewerten die Amc Networks-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es keine "Gut"-Bewertungen, eine "Neutral"-Bewertung und eine "Schlecht"-Bewertung. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 17 USD, was ein Abwärtspotenzial von -5,13 Prozent bedeutet, was ebenfalls einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Amc Networks eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Amc Networks-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Hingegen ergibt die Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Amc Networks daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Amc Networks-Aktie mit 27,36 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal ist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Abstand von +31,57 Prozent ein "Gut"-Signal auf. Somit wird der Kurs der Amc Networks-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.