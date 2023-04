AMC Networks Aktie: Worauf Anleger achten sollten

15 Prozentpunkten kann hier jedoch noch nicht von einer signifikanten Differenz gesprochen werden.

Betrachtet man den Aktienkurs der AMC Networks Inc, so ergibt sich ein aktueller Wert von 46.73 US-Dollar (Stand: 05.03.2022). Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortags veränderte sich der Kurs um -1.58%. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt aktuell 2,39 Milliarden US-Dollar.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die AMC Networks Aktie momentan eher unterdurchschnittlich abschneidet und sich im Vergleich zur Konkurrenz im unteren Bereich befindet. Wer jedoch an das Unternehmen und dessen Entwicklungspotential glaubt, könnte in Zukunft von einer positiven Kursentwicklung profitieren.

AMC Networks: fundamentale Überbewertung der Aktie

Die Aktie der AMC Networks Inc scheint, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV),...