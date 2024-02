AMC Networks Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Analystenbewertung für die Amc Networks-Aktie ergibt ein "Neutral"-Rating, basierend auf 2 Bewertungen von Analysten in den letzten zwölf Monaten. Von diesen Bewertungen sind keine als "Gut" eingestuft, eine Einstufung als "Neutral" und eine als "Schlecht". Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 17 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 18,88 Prozent steigen könnte. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 13,98 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 17,87 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Amc Networks-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz in den Social Media zeigen eine Zunahme positiver Kommentare über Amc Networks in den letzten Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch wurde über die Aktie weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 78,76, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 68,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" für die Amc Networks-Aktie.