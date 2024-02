AMC Networks Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "British Land":

Die Amc Networks-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 13,93 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,23 USD, was einem Unterschied von -5,03 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 17,66 USD liegt mit einem Unterschied von -25,08 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Amc Networks-Aktie also charttechnisch als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Stimmungsbild unter den Investoren und Nutzern im Internet zeigt die Aktie von Amc Networks eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen blieb in einem Zeitraum unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Das langfristige Stimmungsbild wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für die Amc Networks-Aktie abgegeben haben, bewerten diese insgesamt als "Schlecht", da keine Kaufempfehlungen und 1 Verkaufsempfehlung vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 10 USD, was einer negativen Entwicklung von -24,41 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating und wird insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Amc Networks-Aktie.