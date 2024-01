AMC Networks Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Aktie der Amc Networks wird von Analysten insgesamt mit unterschiedlichen Einstufungen bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie 0 positive, 1 neutrale und 1 negative Einstufung. Daraus ergibt sich langfristig eine neutrale Einschätzung. Im letzten Monat wurden keine Updates seitens der Analysten veröffentlicht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 17 USD, während der letzte Schlusskurs bei 19,16 USD liegt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von -11,27 Prozent hin, was zu einer negativen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Aktie der Amc Networks.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 35,29 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 37,77 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Somit erhält die Amc Networks-Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass die Amc Networks-Aktie sowohl auf der 50- als auch auf der 200-Tage-Durchschnittsbasis positiv bewertet wird. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt (14,01 USD) und auch über dem 50-Tage-Durchschnitt (16,23 USD). Somit wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie der Amc Networks eine neutrale bis positive Gesamtbewertung basierend auf den verschiedenen Analysen und Indikatoren.