AMC Networks Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Amc Networks hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", mit 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Es gab keine Analystenupdates zu Amc Networks im letzten Monat. Die Kursprognose von 17 USD für das Wertpapier ergibt ein Abwärtspotential von -7,26 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Die technische Analyse zeigt, dass die Amc Networks-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger (50-Tage-Durchschnitt) Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Amc Networks beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Intensität der Beiträge zu Amc Networks zeigt, dass das Unternehmen weniger im Fokus der Anleger steht als normal, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Amc Networks als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird Amc Networks mit einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse bewertet.