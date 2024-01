AMC Networks Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Amc Networks-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 13,98 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 18,48 USD lag, was einer positiven Abweichung von 32,19 Prozent entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 15,94 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von 15,93 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Es wurden in den letzten 12 Monaten 0 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal "Neutral" und 1 mal "Schlecht" für die Amc Networks-Aktie vergeben, was institutionell zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -8,01 Prozent und ein mittleres Kursziel von 17 USD, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Amc Networks zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutet auf eine negative Stimmung und abnehmende Aufmerksamkeit hin, was zu einem Gesamtrating von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung, dem RSI und dem Sentiment ein Gesamtrating von "Schlecht" für die Amc Networks-Aktie.