AMC Entertainment: Das war ein Knaller!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

AMC Entertainment hat die Woche vergleichsweise ruhig begonnen. Für den Titel ging es um mehr als -1,5 % abwärts. Dennoch: In der Vorwoche konnte das relativ schwankende Papier einen Aufschlag in Höhe von über 16 % für sich verbuchen. Das bedeutet, AMC Entertainment ist schlicht in einem neuen charttechnischen Modus – es kann durchaus eine Erholung geben, so die Sichtweise dieser speziellen Analystengruppe.