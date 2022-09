AMC Entertainment konsolidiert APE Equity Distribution Agreement: Was zu beachten ist

AMC Entertainment Holdings, Inc (NYSE:AMC) notierte am Dienstag rund 8 % höher, nachdem ein massiver Baissetag am Montag die Aktie um rund 15 % abstürzen ließ. Das Unternehmen kündigte einen Plan zum Verkauf von bis zu 425 Millionen AMC Preferred Equity Units (NYSE:APE) an, was sowohl AMC als auch APE unter Druck setzte. Durch die Vereinbarung über die Verteilung des… Hier weiterlesen