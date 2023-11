AMC Entertainment: Was für Gewinne!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

AMC Entertainment begeisterte am Dienstag an den Börsen maßlos. Der Titel konnte ein Plus von fast 9 % einfahren. Dies ist aus Sicht von Analysten eine kräftige Entwicklung. Im Laufe von fünf Tagen ging es demzufolge immerhin um 8,8 % aufwärts. Die große Frage: Wie geht es nun weiter?

Neue Quartalszahlen am 8.11.

Die nächsten Quartalszahlen werden am 8. November kommen. Das Unternehmen wird aller Voraussicht nach keine Pluszahlen verkündigen. Die Jahresschätzungen befinden sich im roten Bereich. Das ist sozusagen aktuell eingepreist.

Chartanalysten sehen den Titel ohnehin kritisch. Zuletzt war die Aktie im August kräftig abgestürzt. Nun schafft es der Titel langsam, sich von ca. 6,50 Euro aus wieder empor zu arbeiten. Immerhin: Die Marke von 10 Euro ist überwunden.

Aber: Erst mit den Quartalszahlen am 8.11. wird der mögliche...