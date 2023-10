AMC Entertainment: Rasant!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

AMC Entertainment hat am Freitag einen rasanten Absturz hinter sich gebracht. Die Notierungen verloren am Ende mehr als -11 %. Dies ist gravierend, da die Aktie in den vorhergehenden Sitzungen deutlich gewinnen hatte. Innerhalb von fünf Tagen im Vorfeld des Freitag-Handels hat die Aktie immerhin 33 % gewonnen. Nun ist die große Frage: Wohin geht die Reise wirklich?

AMC Entertainment: Ganz große Fragezeichen

Wir wissen von Leserinnen und Lesern, die hinter dieser Aktie und den Kursverlusten der Vergangenheit oft genug Short-Investoren vermutet haben. Die Aktie von AMC Entertainment kann zum Spielball der Interessen geworden sein. Allerdings ist auch wirtschaftlich betrachtet für diesen Titel nicht besonders viel drin.

Der Titel hat derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von gut -3 für das laufende Jahr. Das ist...