AMC Entertainment Holdings Depositary Shs (A) Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Aktie von Amc Entertainment hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 29,97 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 6,12 USD, was einem deutlichen Rückgang von 79,58 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 7,81 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -21,64 Prozent unter diesem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde ebenfalls eine negative Veränderung festgestellt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Aktie. Obwohl die Kommunikationsfrequenz unverändert blieb, erhält Amc Entertainment insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Amc Entertainment liegt bei 84,44 Punkten und deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine Über- oder Unterkäufe und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Abschnitt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung unter den Anlegern basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Amc Entertainment diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Stimmung jedoch positiver, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment führt.