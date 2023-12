AMC Entertainment Holdings Depositary Shs (A) Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während 70 bis 100 als „überkauft“ gilt und dazwischen neutral ist. Der RSI der Amc Entertainment liegt bei 60,44, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 59,86 und lässt ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung schließen. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation, dass die Stimmung sich für Amc Entertainment in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen jedoch abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Kommentare und Befunde zu Amc Entertainment auf sozialen Plattformen waren neutral, während in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage der Amc Entertainment-Aktie bei 31,62 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 6,74 USD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -78,68 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (8,33 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-19,09 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.