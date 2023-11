AMC Entertainment Holdings Depositary Shs (A) Aktie: Abwarten

Das Internet kann die Sentiments verstärken oder sogar umkehren. Bei Amc Entertainment wurde in den sozialen Medien eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was auf eine negative Einschätzung hindeutet. Die Stimmungsänderung verläuft kaum merklich. Insgesamt fällt das langfristige Stimmungsbild für Amc Entertainment daher negativ aus.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Amc Entertainment besonders negativ diskutiert. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten Tagen stehen negative Themen im Vordergrund. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie von Amc Entertainment heute als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert von 76,59 deutet darauf hin, dass die Amc Entertainment-Aktie derzeit überkauft ist. Für dieses Signal wird die Einstufung als "Schlecht" gegeben. Im RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, erhält die Aktie einen Wert von 43, was darauf hinweist, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.

Die Amc Entertainment-Aktie lag in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 41,22 USD. Am letzten Handelstag schloss sie bei 9,16 USD, was einen Unterschied von -77,78 Prozent ausmacht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 13,15 USD liegt über dem letzten Schlusskurs (-30,34 Prozent), wodurch die Aktie auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung für Amc Entertainment.