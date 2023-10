AMC Entertainment: Grauenhaft!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Was für ein Absturz bei und für AMC Entertainment. Die Aktie, auch immer wieder von langjährigen Beobachtern wohlwollen betrachtet wird, verlor am Freitag gleich 13,55 %. Das hat die Entwicklung von AMC Entertainment fast an einem Tag auf einen Punkt gebracht: Die Schwankungen und überraschenden Entwicklungen wollen fast kein Ende nehmen.