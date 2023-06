AMC Entertainment: Die Erwartungen an die Quartalszahlen am 02.08.2023

In genau 34 Tagen präsentiert AMC Entertainment, ein Unternehmen mit Hauptsitz in Leawood, USA, seine Bilanzzahlen für das zweite Quartal. Was sind die umsatz- und gewinnerwartungen der Aktionäre? Wie entwickelt sich die Aktie von AMC im Vergleich zum Vorjahr?

Die verbleibenden 34 Tage bis zur Veröffentlichung des neuen Quartalsberichts von AMC Entertainment – aktuell mit einer Marktkapitalisierung von 3,56 Milliarden EUR – vor Börsenbeginn werden sowohl von den Aktionären als auch Analysten gespannt erwartet. Laut Datenanalyse rechnen Expertenhäuser zurzeit mit einem leichten Umsatzzuwachs gegenüber dem vorangegangenen Quartal. Im zweiten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 1,07 Milliarden Euro; nun wird ein Anstieg um +6,80% auf etwa 1,14 Mrd. EUR prognostiziert.

Darüber hinaus ist eine Verbesserung der bisherigen...