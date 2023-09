AMC Entertainment: Erwarteter Umsatzsprung und Gewinnsteigerung in Q3 Quartalszahlen

BLOGPOST:

In nur 60 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen AMC Entertainment seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind und wie sich die AMC Entertainment Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Aktuell beläuft sich die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf 714,63 Millionen Euro. Vor Börseneröffnung werden also in Kürze die neuen Quartalszahlen präsentiert. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Anstieg beim Umsatz geben wird. Während AMC Entertainment im dritten Quartal 2022 noch einen Umsatz von 897,80 Millionen Euro erwirtschaftet hat, wird nun mit einem Plus von 15,80 Prozent gerechnet, sodass der Umsatz auf voraussichtlich 1,03 Milliarden Euro steigen soll. Zudem soll der...