AMC Entertainment: Erwartete Quartalsbilanz und Projektion auf Aktienkursentwicklung

In 110 Tagen wird das Unternehmen AMC Entertainment aus Leawood, Vereinigte Staaten, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Was können die Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Aktie von AMC Entertainment im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Nur noch 110 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen von AMC Entertainment. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,00 Mrd. EUR. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut Datenanalyse prognostizieren die Analystenhäuser einen starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte AMC Entertainment einen Umsatz von 862,55 Mio. EUR, für das aktuelle Quartal wird ein Plus von +13,60 % auf 972,49 Mio. EUR erwartet....