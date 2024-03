AMC Entertainment Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Solar Integrated R":

Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Amc Entertainment liegt bei 58,68, was eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 43,28 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im vergangenen Jahr erhielt die Amc Entertainment insgesamt 1 Analystenbewertung, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Neutral" eingestuft wurde. Dies setzt sich aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Neutral", basierend auf den Studien des letzten Monats. Von den analysierten 0 Meinungen wurden 0 als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Die durchschnittliche Kursprognose von 8 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotenzial von 73,91 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Amc Entertainment somit eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Amc Entertainment zeigen in den letzten Wochen eine deutliche Negativentwicklung. Dies spiegelt sich darin wider, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen aufweist. Auch die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Amc Entertainment daher mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Amc Entertainment derzeit mit 19,38 USD angegeben. Der tatsächliche Kurs liegt bei 4,6 USD, was zu einer Distanz von -76,26 Prozent führt und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage steht derzeit bei 4,66 USD, was eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Insgesamt wird daher die Amc Entertainment mit "Neutral" bewertet.