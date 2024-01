AMC Entertainment Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Amc Entertainment-Aktie ist in den sozialen Medien derzeit eher neutral. In den letzten zwei Wochen wurde an drei Tagen positiv über das Unternehmen diskutiert, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Amc Entertainment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 27,74 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,11 USD liegt deutlich darunter (Unterschied -85,18 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (6,79 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-39,47 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch auf kurzfristiger Basis als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm ab, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Amc Entertainment liegt bei 90,77, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 84,73, was ebenfalls zu einem Rating "Schlecht" für die nächsten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt.