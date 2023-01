AMC Entertainment-Aktie: Das sieht nicht gut aus!

Wenn Banken und Analysehäuser ihre Kursziele immer weiter zur Unterseite anpassen, dann ist das grundsätzlich gesehen ein negatives Zeichen. Dies kommt bei AMC ganz klar vor, denn erst Anfang des Jahres hat sich das Finanzdienstleistungsunternehmen B. Riley Financial zu AMC Entertainment geäußert. Die Analysten bleiben bei ihrer neutralen Haltung. Der Zielpreis wird von zuvor 7,50 USD auf jetzt 4,50 USD zur Unterseite angepasst. Damit schließen sich die Experten von B. Riley Financial einer ganzen Reihe von weiteren Analysten an. Die gemittelte Empfehlung von sieben Experten, die sich mit dem Unternehmen beschäftigen, lautet “Reduzieren”.

Das Kursziel fällt immer weiter zur Unterseite!

Die Analysten sahen den riesigen Anstieg im Juni 2022 zu keinem Zeitpunkt als gerechtfertigt an. Der faire Wert wurde immer bei etwa 5,00 USD oder kurzzeitig 10,00 USD gesehen. Der Titel handelte aufgrund von Überspekulation sogar oberhalb der 60,00-USD-Marke. Im Rahmen von Abverkäufen fiel der Anteilschein schlussendlich bis Dezember 2022 auf unter 4,00 USD. Das gemittelte Preisziel der sieben Finanzanalysten ist inzwischen bei 2,39 USD zu finden. Größere Anstiege, oder überhaupt Anstiege, kommen demnach nicht infrage.

Die Bären sind immer noch am Ruder!

In diesem Abschnitt wird der Fokus auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Alles zusammen sind es 30 Parameter, davon sind 9 als bullisch anzusehen. Das sind nur 30.00 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die AMC Entertainment-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.