AMC Entertainment Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Amc Entertainment von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so die Beurteilung unserer Redaktion nach der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. Die Stimmung der Anleger erlaubt daher insgesamt die Einstufung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung sowie die Diskussionsintensität zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Amc Entertainment eine "Neutral"-Bewertung und ein "Schlecht"-Rating erhält. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Amc Entertainment-Aktie für die letzten 200 Handelstage weicht um -83,47 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem Unterschied von -31,04 Prozent ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt erhält die Amc Entertainment-Aktie in der Gesamtbetrachtung ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.