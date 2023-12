AMC Entertainment Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Amc Entertainment liegt bei 82,72, was auf eine „überkaufte“ Situation hinweist und daher als „Schlecht“ eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 54,38, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als „Schlecht“ eingestuft.

Anleger können Aktienkurse nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Meinungen auf sozialen Plattformen zu Amc Entertainment untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Stimmung als „Neutral“ eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Amc Entertainment-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 30,15 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs von 6,21 USD weicht somit um -79,4 Prozent ab, was zu einer „Schlecht“-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (7,87 USD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer „Schlecht“-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Schlecht“-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Amc Entertainment festgestellt werden, was zu einer „Schlecht“-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Amc Entertainment auf dieser Stufe daher eine „Schlecht“-Bewertung.