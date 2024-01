AMC Entertainment Aktie: Das ist ein Knall!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies ist wichtig, da überkaufte Titel eher kurzfristige Kursrücksetzer und überverkaufte Titel eher Kursgewinne erfahren können. Für Amc Entertainment liegt der RSI auf 7-Tage-Basis aktuell bei 84,44 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält sie eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung. Auf dieser Grundlage ist Amc Entertainment weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Amc Entertainment vorwiegend negativ, mit fünf Tagen positiver und acht Tagen negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen jedoch die positiven Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse basiert auf dem Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage, der für Amc Entertainment 29,97 USD beträgt. Der letzte Schlusskurs von 6,12 USD zeigt einen Unterschied von -79,58 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 7,81 USD unter dem letzten Schlusskurs (-21,64 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Amc Entertainment wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung.

Insgesamt ergibt sich für Amc Entertainment basierend auf verschiedenen Analysen ein "Schlecht"-Rating.