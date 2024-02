AMC Entertainment Aktie: Das hat Gewicht!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Amc Entertainment als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Amc Entertainment-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 34,62, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 59,85, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Amc Entertainment derzeit bei 23,36 USD liegt, während der Aktienkurs bei 4,49 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -80,78 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 5,34 USD, was zu einem Abstand von -15,92 Prozent führt und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Amc Entertainment in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich aktiv gewesen, weshalb Amc Entertainment dafür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser Erkenntnisse stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Amc Entertainment bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.