AMC Entertainment Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Amc Entertainment wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral" zu.

Bei der Einschätzung einer Aktie zählen auch die weichen Faktoren, wie beispielsweise die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität in Bezug auf die Aktie von Amc Entertainment nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung "Schlecht" in diesem Bereich führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Wertung für Amc Entertainment.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Amc Entertainment derzeit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 26,92 USD, während der Aktienkurs (4,33 USD) um -83,92 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 6,31 USD führt zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Amc Entertainment beträgt derzeit 65,81, was eine Einstufung als "Neutral" zur Folge hat. Bei einer Betrachtung auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich jedoch ein Wert von 80, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Somit resultiert für den RSI insgesamt eine Einstufung als "Schlecht".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, die technische Analyse jedoch auf ein schlechtes Rating für Amc Entertainment hindeutet.