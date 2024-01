AMC Entertainment Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die technische Analyse der Amc Entertainment Aktie ergibt, dass der aktuelle Kurs von 4,27 USD einen Abstand von -83,55 Prozent vom GD200 (25,96 USD) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Zudem zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 5,99 USD, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal zu bewerten ist, da der Abstand -28,71 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Amc Entertainment-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Wochen zunehmend negativer wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen in sozialen Medien in den letzten beiden Wochen eher neutral bewertet, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen und an drei Tagen die negative Kommunikation dominierend war. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Amc Entertainment-Aktie einen RSI7-Wert von 61,11, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie einen RSI25-Wert von 76,24, der eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.