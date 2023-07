AMC Entertainment-Aktie: Das bleibt das Risiko!

Die AMC Entertainment-Aktie verursacht erneut großes Aufsehen am Aktienmarkt und zeigt beeindruckende Flugbahnen im Chart. Im nachbörslichen Handel am Freitag stieg das Papier gegenüber dem Schlusskurs zeitweilig um mehr als 90 Prozent. Der reguläre Handel am Montag zeigte dann einen Anstieg von etwa 30 Prozent.

Ein Gerichtsurteil in den USA war der Auslöser für diese Entwicklung. Ein Richter lehnte Pläne von AMC ab, Vorzugsaktien (APE) in Stammaktien umzuwandeln. Die Begründung hierfür war, dass die bestehenden Aktionäre zu stark benachteiligt würden.

AMC Entertainment: Der gewohnte Irrsinn

Die Investoren scheinen sich über diese Entscheidung sehr zu freuen, obwohl sie kaum mehr erhalten als die Aussicht darauf, dass die AMC Entertainment-Aktie nicht weiter durch Kapitalerhöhungen verwässert wird. Dies scheint auszureichen,...