AMC Entertainment Aktie: Die aktuellen Ereignisse im Überblick

AMC Entertainment verkündete am 14. August, dass für den 24. August ein inverser Aktiensplit im Verhältnis von 10:1 geplant ist. Die Vorzugsaktien “APE” sollen dann am folgenden Tag, dem 25. August, in Stammaktien umgewandelt werden. In der Folge sanken die Kurse der Stammaktien drastisch um nahezu 40 Prozent. Am Freitag vor dem Handelstag, dem 11. August, wurde noch ein Niveau von $5,26 erreicht – während hingegen am Montag daraufhin nur mehr ein Schlusskurs von $3,39 erzielt wurde.

Inmitten dieser Situation konnte sich jedoch die AMC-Entertainment-Aktie im Laufe der Börsenwoche wieder etwas erholen und schloss die Woche mit einem Wert von $4,09 ab.

Hohe Verschuldung – viel Erwartungen an AMC-Entertainment

Die Anleger reagierten eher negativ aufgrund des Aktiensplits sowie einer möglichen Verwässerung; das Unternehmen plant...