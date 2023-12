AMC Entertainment Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Meinungen verstärken oder sogar umkehren. Die Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionsintensität bei Amc Entertainment wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Es gab nur geringe Stimmungsänderungen, daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild.

Die Anleger-Stimmung bei Amc Entertainment in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Negative Themen standen in den Diskussionen in den letzten Tagen im Mittelpunkt, weshalb der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage der Amc Entertainment-Aktie bei 32,19 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 6,65 USD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -79,34 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 8,45 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Amc Entertainment zeigt einen Wert von 57,29, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 65,61 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie.