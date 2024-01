AMC Entertainment Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Amc Entertainment-Aktie beträgt der RSI-Wert derzeit 65,81, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 80, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend wird sie auf dieser Basis als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Auch das Sentiment und der Buzz im Netz spielen bei der Aktienbewertung eine Rolle. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität rund um die Amc Entertainment-Aktie nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut unserer Messung kaum Änderungen gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Sentiment und den Buzz eine Gesamteinstufung als "Schlecht".

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger-Stimmung in den letzten zwei Wochen eher neutral war. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs, dass die Amc Entertainment-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 26,92 USD, während der Kurs der Aktie (4,33 USD) um -83,92 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -31,38 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher für die technische Analyse eine Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Amc Entertainment-Aktie gemäß dem RSI, dem Sentiment und Buzz im Netz, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft wird.