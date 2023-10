AMC Entertainment-Aktie: Was für ein Ding!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

AMC Entertainment hat sich in den vergangenen Tagen recht wacker geschlagen. Am Freitag kurz vor dem Wochenende gewann das Unternehmen immerhin 3 % dazu. Damit summiert sich das Wochenergebnis auf über 5 % Gewinn, was wiederum ein erstes Signal ist. Dennoch hinterlässt der Titel bei vielen Beobachtern Fragezeichen. Nur die Analysten, die Kursprognosen abgeben, sind hier weiterhin sehr zuversichtlich.

Die Prognosen sind stark: AMC Entertainment