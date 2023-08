AMC Entertainment-Aktie: Was Trader jetzt wissen müssen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Es ist beinahe schon dramatisch, wie die AMC Entertainment-Aktie in den letzten Wochen an Wert verloren hat. Einst als eines der Flaggschiffe der sogenannten “Meme Stocks” gehypt, hat sie in den letzten 20 Handelstagen einen drastischen Verlust von rund -71% erlebt. Ebenso verheerend ist die Veränderung von etwa -35% innerhalb der letzten Woche. Aber gerade in Zeiten wie diesen blitzen für versierte Anleger potenzielle Kaufgelegenheiten auf.

Im Bereich um die 10 US-Dollar-Marke hat die AMC Entertainment-Aktie ein psychologisch wichtiges Niveau erreicht. Wenn sich der Kurs in diesem Bereich stabilisiert, könnte eine rasche Aufwärtsbewegung bis hin zur 15 US-Dollar-Marke nicht ausgeschlossen sein. Die Frage, die Anleger jetzt am meisten bewegt, ist: Bietet dieser fallende Riese vielleicht doch eine Chance?

Analyse und...