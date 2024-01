AMC Entertainment Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Eine hohe RSI zeigt an, dass ein Titel überkauft ist und möglicherweise kurzfristige Kursrücksetzer bevorstehen, während niedrige RSI auf überverkaufte Titel hinweisen und mögliche Kursgewinne signalisieren. Für die Amc Entertainment-Aktie liegt der RSI7 derzeit bei 91,72 Punkten, was auf eine Überkauftheit hindeutet. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 81,46 eine Überkauftheit an. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7- und 25-Tage-RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Amc Entertainment überwiegend positive Diskussionen geführt, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse der Amc Entertainment-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs erheblich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt über dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat schlechter wurde, während die Diskussionsintensität unverändert blieb. Dies führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Amc Entertainment-Aktie.