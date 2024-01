AMC Entertainment Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken unter den Anlegern war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war auch verstärkt positive Stimmung in Bezug auf das Unternehmen Amc Entertainment zu beobachten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bezüglich Amc Entertainment festgestellt wurde. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating. Hingegen konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden, was bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt resultiert daraus eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Amc Entertainment-Aktie aktuell mit einem Wert von 91,23 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25-Wert von 70 weist darauf hin, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine "Schlecht"-Einstufung.

Bei der Betrachtung der technischen Analyse anhand der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnitt von 29,22 USD für die Amc Entertainment-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,17 USD, was einem Unterschied von -82,31 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7,51 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Amc Entertainment-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.